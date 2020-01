Bergomi: “Piatek all’Aston Villa per 30 milioni? Io lo venderei subito”

CALCIOMERCATO MILAN – Beppe Bergomi, ai microfoni di ‘Sky Sport’, ha parlato della possibile cessione di Krzysztof Piatek all’Aston Villa. Scelta giusta o sbagliata? L’ex Inter non ha il minimo dubbio: “Se l’Aston Villa ha davvero messo sul piatto 30 milioni per Piatek, io lo venderei di corsa. E’ una cifra clamorosa per il rendimento che sta avendo in questa stagione”. Intanto l’agente di Lucas Paqueta continua ad avere contatti con il Psg, continua a leggere >>>

