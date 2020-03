Calciomercato Milan – Antonio Donnarumma, destino legato a Gigio

CALCIOMERCATO MILAN – Come riferito dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, il futuro di Antonio Donnarumma è legato, indissolubilmente, a quello del fratello minore Gigio.

Antonio Donnarumma, classe 1990, era tornato al Milan, club in cui aveva svolto la trafila delle giovanili, nell’estate 2017, proveniente dai greci dell’Asteras Tripolis, firmando un contratto fino al 30 giugno 2021 da un milione di euro netto l’anno di ingaggio.

Al termine di questa stagione, l’opinione del quotidiano torinese, Antonio Donnarumma saluterà il Milan se sarà ceduto Gigio; in caso contrario, resterebbe a fare la riserva in rossonero. NUMERI DELUDENTI, INTANTO, PER RAFAEL LEÃO: VAI ALLA NOTIZIA >>>

