Calciomercato Milan – Ajer, il Celtic fissa il prezzo: il punto

CALCIOMERCATO MILAN – Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato, il Milan sarebbe alla ricerca di un difensore centrale. Musacchio e Duarte non hanno convinto (anche a causa degli infortuni), e solo in parte lo ha fatto Kjaer, che comunque è in bilico, visto che in questo momento è un calciatore in prestito dal Siviglia dopo la breve esperienza all’Atalanta.

Proprio per questo da diverse settimane il club rossonero sarebbe interessato a Kristoffer Ajer. Attualmente con il Celtic ha un contratto in scadenza nel giugno 2022. Parliamo di un calciatore duttile, in grado di giocare in emergenza sia davanti alla difesa e sia come terzino destro. In questa stagione in Scozia ha collezionato 49 presenze, 4 gol e 2 assist, dimostrando dunque di avere anche fiuto per il gol.

Sebbene ci sia un forte interesse, arrivare a Ajer non sarà per niente facile. Su di lui, infatti, secondo quanto viene riportato dal giornale inglese ‘Daily Star’, ci sono anche due club di Premier League come l’Arsenal e il Leicester City. Il Celtic ovviamente, è consapevole del fatto che difficilmente riuscirà a trattenere il giocatore, ma la richiesta attuale è di 28 milioni di euro. Vedremo cosa deciderà di fare il Milan, ma la sensazione che un investimento vada fatto, visto che i problemi fisici avuti dai centrali rossoneri in questa stagione possono causare problemi anche in futuro. Ivan Gazidis ci pensa. Intanto sembra delineato il futuro di un obiettivo di mercato del Milan, continua a leggere >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓