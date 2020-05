Calciomercato Milan – Agresti: “Tonali rossonero? Sì, ecco perché …”

CALCIOMERCATO MILAN – Stefano Agresti, direttore di ‘calciomercato.com‘, ha parlato del futuro di Sandro Tonali, classe 2000, centrocampista che piace al Diavolo ma non solo, ai microfoni di ‘Radio Sportiva‘.

“Tonali? Tutti i club più importanti sono interessati a lui. Inter e Juventus sono motivate nella possibilità di acquistarlo: a lui piace anche il Milan, perché ne è tifoso e perché avrebbe più posto in squadra“, le parole di Agresti su Tonali.

Intanto ci si interroga sul futuro di Zlatan Ibrahimovic soprattutto nel caso in cui fosse il tedesco Ralf Rangnick a sedere sulla panchina del Milan per la stagione 2020-2021. CLICCA QUI PER LE ULTIME NEWS DI MERCATO SUL TEMA >>>