Ag. Theo Hernández: “Con il sostegno del Milan può diventare uno dei migliori”

CALCIOMERCATO MILAN – Manuel García Quilón, agente di Theo Hernández, ha parlato in esclusiva ai microfoni di ‘calciomercato.it‘ del terzino sinistro francese, classe 1997, giunto al Milan nello scorso mese di luglio 2019. Queste le dichiarazioni di Quilón su:

Su cosa non ha funzionato per Theo Hernández al Real Madrid: “Theo è arrivato al Real Madrid molto giovane, e forse con lui è mancata un po’ di pazienza. Con i ragazzi di qualità ne serve molta, e bisogna dar loro spazio”.

Sulla filosofia del club iberico: “Nei club importantissimi, come quello merengue, si predilige l’immediatezza e questo impedisce che ci sia pazienza con i più giovani. Quindi, spesso, bisogna cercar loro posto in altre squadre, dove magari poi esplodono… Come sta accadendo a Theo nel Milan”.

Sul futuro che immagina per Theo Hernández: “Se continua questo percorso e fa bene il suo lavoro, con il sostegno del club, può diventare uno dei migliori terzini sinistri al mondo”.

Su quanto vale oggi il suo assistito: "Deve confermarsi nel Milan: a quel punto il cartellino di Theo varrà molto più di 50 milioni di euro".

