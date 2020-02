Ag. Caldara: “Ritorno al Milan in futuro? Lui in testa ora ha solo l’Atalanta”

CALCIOMERCATO MILAN – Giuseppe Riso, agente di Mattia Caldara, difensore centrale classe 1994 di proprietà del Milan, ceduto a gennaio in prestito per 18 mesi con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro all’Atalanta, ha parlato oggi ai microfoni di ‘Radio Sportiva‘, alla luce della prestazione di Caldara in Atalanta-Valencia 4-1, gara di andata degli ottavi di finale di Champions League.

Queste le parole di Riso su Caldara: “Una grande soddisfazione vederlo sorridere e con la voglia di dimostrare il suo vero valore. Ha mostrato grande sicurezza, mi è piaciuto molto. Sta attraversando un buon momento, ma ancora non è al 100%. Normale dopo uno stop così lungo, ma siamo a buon punto. Aveva la necessità di tornare in famiglia, dove lo conoscono bene per le sue caratteristiche tecniche, ma soprattutto umane. Credo sia stata la scelta più giusta tornare a Bergamo. Possibile ritorno al Milan in futuro? Per adesso dobbiamo parlare di Atalanta, è ancora troppo presto per parlare di altre situazioni. Lui ha in testa solo l’Atalanta“.

Intanto, in vista di Fiorentina-Milan di sabato sera a Firenze, giungono, finalmente, delle buone notizie per il tecnico rossonero Stefano Pioli: per le ultime, continua a leggere >>>

