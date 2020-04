Calciomercato Milan – Ag. Martínez Quarta: “La verità sull’interesse rossonero”

CALCIOMERCATO MILAN – Gustavo Goni, agente di Lucas Martínez Quarta, difensore centrale argentino, classe 1996, di proprietà del River Plate, ha parlato dell’interesse del Milan e di altri club europei per il suo assistito ai microfoni di ‘calciomercato.com‘:

“So che il Milan è stato in Argentina per seguire alcune partite del River. Non so se sia stato Martínez Quarta il vero motivo della missione, ma non mi sorprenderebbe – ha detto l’agente del giovane centrale sudamericano. Ma non abbiamo mai avuto riunioni con dei rappresentanti del Milan“.

Goni ha poi descritto le qualità tecniche di Martínez Quarta: “E’ difensore molto rapido e con una grande tecnica. Ha una grande forza e per il calcio moderno penso che sia un profilo ideale. Ha tutte le carte in regola per giocare in un grandissimo club. Non è molto alto, non è un difensore da 190 centimetri per intenderci, ma ha uno stacco importante”.

Infine, sul futuro di Lucas Martínez Quarta, Goni ha dichiarato sicuro: "Io credo che il suo futuro sarà in Europa, non so se nell'immediato. Ma non ci sono dubbi che sia destinato a giocare in un grande club europeo".