Calciomercato Milan – Abanda in prestito al Neuchatel Xamax

CALCIOMERCATO MILAN – Leroy Abanda è stato mandato in prestito al Neuchatel Xamax, squadra svizzera. Il club milita nella Super League, massima divisione del campionato svizzero. Una nuova avventura per il difensore.

Abanda è un terzino sinistro classe 2000, arrivato al Milan nel gennaio 2019 dal Monaco. Soltanto tre presenze con la Primavera di Federico Giunti, delle quali solo due in campionato. Non c’è spazio per lui, che quindi è stato mandato in prestito nel club svizzero per provare a capire le sue potenzialità e dunque avere maggiore continuità.

Abanda ha comunque un contratto con il Milan fino al giugno 2023: avrà tempo per mettersi in mostra e vedremo se in futuro potrà tornare utile ai rossoneri o magari tornare in Italia e giocare per qualche club tra Serie A o Serie B. Il prossimo giugno compirà 20 anni, il tempo è ancora dalla sua parte. Intanto, sempre in tema di calciomercato, ecco il retroscena su Cengiz Under da Di Marzio: continua a leggere >>>

