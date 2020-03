Calciomercato Lazio – Pronto il rinnovo di contratto per Luis Alberto

CALCIOMERCATO LAZIO – Come riferito dai colleghi di Sport Mediaset, la Lazio ha pronto il rinnovo per Luis Alberto.

La proposta per il calciatore spagnolo è quella di allungare l’accordo fino al 2025 con un ingaggio di 3 milioni di euro a stagione più bonus. Nei prossimi giorni è attesa la risposta dello stesso Luis Alberto. Ricordiamo che l’attuale contratto dello spagnolo scade a giugno del 2022.

