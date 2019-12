Calciomercato Lazio – Offerta monstre del Real Madrid per Milinkovic-Savic

CALCIOMERCATO LAZIO – Sirene madrilene per Sergej Milinkovic-Savic. Il nazionale serbo è tornato a far da padrone nel centrocampo della Lazio, ed ecco che di nuovo i maggiori club europei hanno messo gli occhi su di lui. Dopo le turbolenze estive, concluse con la permanenza a Roma da parte del centrocampista, Lotito torna a vacillare e al contempo ha fissato il prezzo: non meno di 100 milioni.

Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo “Marca”, le Merengues in vista della prossima estate intendono fare sul serio: offerta da 105 milioni e contratto fino al 2021 per il giocatore. Discorsi che ovviamente sono rimandati a giugno, vista la strepitosa stagione della Lazio e del colosso, che potrebbe far impennare ulteriormente la propria quotazione.

Il Real Madrid attende, la Lazio e Lotito iniziano a “vacillare”. Il Milan intanto lavora non solo per il mercato in entrata, ma anche per quello in uscita: continua a leggere >>>

