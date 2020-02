CALCIOMERCATO JUVENTUS – Ora è ufficiale, il Borussia Dortmund ha ufficialmente riscattato l’ex centrocampista della Juventus Emre Can trasferitosi in Germania in prestito fino a giugno: per il tedesco contratto fino al 2024. Il club bianconero con la cessione di Emre Can genera una plusvalenza a bilancio di 12,4 milioni.

