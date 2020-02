Milan, retroscena Gabbia: ecco quanto è stato pagato

NEWS MILAN – Matteo Gabbia si è trasferito al Milan all’età di 12 anni, svolgendo tutto il settore giovanile rossonero. Ma quanto è stato pagato? I rossoneri nel lontano 2001 versarono esattamente 3000 euro al Lecco per acquisire le prestazioni sportive del classe 1999. Nella sua ancora breve carriera, Gabbia ha vestito anche la maglia della Lucchese (Serie C) in prestito dal Milan. Secondo voi il giovane difensore può diventare una risorsa importante? Continua a leggere>>>

