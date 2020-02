Calciomercato Juventus – Su Pogba c’è anche il Real Madrid

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Le voci su una partenza di Paul Pogba in estate sono sempre più insistenti. Ma ci sarebbe di più: secondo quanto riferisce il ‘Daily Mirror’, il Manchester United si sarebbe ormai rassegnato alla partenza del suo numero 6 e non proverà a trattenerlo come fatto finora. In agguato c’è la Juventus, che non ha mai nascosto il suo desiderio di riportare il francese a Torino. C’è però anche il Real Madrid sul giocatore, che sta rivoluzionando la rosa dopo il ciclo vincente terminato con quattro Champions League conquistate in cinque anni. Intanto il Milan ha intenzione di far cambiare ruolo ad un suo calciatore, continua a leggere >>>

