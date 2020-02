Ruolo Saelemaekers, Di Marzio rivela: “Ecco le intenzioni del Milan”

NEWS MILAN – Alexis Saelemaekers è arrivato al Milan nell’ultimo giorno di calciomercato di gennaio. Il suo ruolo è ancora ambiguo, e in tal senso l’esordio da terzino destro nel finale del match contro il Verona non ha ‘aiutato’. Perché adesso in molti pensano che il belga possa ricoprire questo ruolo anche dall’inizio del match. Invece domenica scorsa, subentrato con gli avversari in inferiorità numerica, appariva scontato che bisogna fare solo la fase offensiva.

Va detto però che Saelemaekers ha ricoperto il ruolo di terzino nel corso della sua carriera. Ma parliamo di un classe 1999, quindi giovanissimo e con poca esperienza. Inoltre, con tutto il rispetto, fare il terzino nel campionato belga non è lo stesso che farlo in Serie A. Tatticamente e tecnicamente il livello è estremamente diverso.

Nel giorno della sua presentazione a Milanello, Alexis sul ruolo ha riferito: “Sono entrato come terzino destro, è un ruolo che mi piace. Dal punto di vista difensivo posso giocare bene, ma lo stesso posso farlo anche a livello offensivo. Cerco sempre di giocare al massimo e di aiutare i miei compagni. Ruolo? Non ne ho ancora parlato bene col mister, ma da quello che ho capito hanno un piano preciso per me. Il cross, secondo me sono bravo a fare assist. La mia principale caratteristica è fare i cross”.

Oggi Gianluca Di Marzio ai microfoni di Sky Sport 24 ha però dichiarato: “Il Milan vede in Saelemaekers un futuro terzino. È stato preso come sostituto di Suso, un vice Castillejo nel 4-4-2, però è già stato individuato un percorso per lui come futuro esterno basso“.

