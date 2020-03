Calciomercato Juventus – L’idea per convincere CR7 a rinnovare

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Il piano per rinnovare il contratto a CR7. La Juventus ha l’intenzione di prolungare la permanenza di Cristiano Ronaldo in bianconero. Per farlo avrebbe già in mente il progetto da seguire. La chiave è il calciomercato della prossima estate.

La Juve vuole convincere CR7 comprando un altro top-player in attacco: un bomber che può essere la chiave per dare nuovi stimoli a Cristiano Ronaldo. Secondo Tuttosport, il club bianconero ha tre super attaccanti nel mirino: Harry Kane, Timo Werner e soprattutto Mauro Icardi. Il tedesco, peraltro, è stato accostato anche al Milan in passato. Tre attaccanti con caratteristiche diverse fra loro, va detto, ma questi sono i nomi emersi sin qui dal quotidiano torinese. La Juventus pensa a ‘scaricare’ Higuain e Dybala, la coppia d’attacco per il futuro sarà composta dal portoghese e da un altro super attaccante.

Futuro che per Ronaldo pare ancora ricco di calcio e gol. Nonostante i suoi 35 anni. Al momento il suo contratto con la Juventus è fino al giugno 2022, ma l’intenzione è di prolungarlo di altri due anni. Ovvero fino al 2024, quando CR7 avrebbe 39 anni. E la cifra del suo contratto, al momento a 30 milioni di euro l’anno, potrebbe aumentare ancora. Intanto ha fatto il giro del mondo la notizia sugli hotel del portoghese e il Coronavirus: ma c’è la clamorosa smentita >>>

