Calciomercato Juventus – Rabiot non partirà a gennaio: il punto

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Acquistato in estate a parametro zero dopo la fine del suo contratto con il PSG, ma gratificato da un ricchissimo contratto di cinque anni, il centrocampista francese Adrien Rabiot, classe 1995, finora è stato estremamente deludente nella sua esperienza alla Juventus.

Appena 12 presenze tra Serie A (9) e Champions League (3), per 711′ di gioco complessivi (59′ di media per partita), nessun gol all’attivo, nessun gesto tecnico da ricordare. Anzi, al contrario, tanti palloni sanguinosi persi per sufficienza ed un corollario di prestazioni da dimenticare. Motivi per cui, in questi giorni, si è sparsa la voce di una sua pronta cessione nel corso della sessione invernale di calciomercato.

Secondo quanto riferito da ‘Sport Mediaset‘, però, la Juventus non si priverà di Rabiot, né con la formula del prestito, né con quella del trasferimento a titolo definitivo, a gennaio, poiché non ne ha la necessità. L’Olympique Lione di Rudi Garcia ha effettuato un sondaggio per riportarlo in patria, nella Ligue 1 francese, così come si è fatto sentire l’Arsenal, ma Maurizio Sarri, tecnico bianconero, si è detto convinto che il rendimento di Rabiot crescerà nella seconda parte della stagione.

Pertanto, punterà ancora su di lui. Non punta più, invece, su Ante Rebic il Milan, che, in questi giorni, sta lavorando alla sua partenza: per le ultime sul croato, continua a leggere >>>

