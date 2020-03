Higuain all’Athletic Bilbao? Il direttore sportivo basco lo liquida così …

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Nelle scorse ore era emersa la notizia di un possibile interessamento dell’Athletic Bilbao per l’ex Milan Gonzalo Higuain.

L’attaccante argentino, da ormai un paio di stagioni è in calo, e quindi potrebbe lasciare uno dei top club europei (come la Juventus dove milita ora), per accasarsi in una squadra di “seconda fascia”. Di Higuain, è stato chiesto al direttore sportivo dell’Athletic Bilbao, Rafa Alkorta, che ha risposto in questo modo: “Per poter firmare con noi, non basta avere i nonni baschi. Higuain dovrebbe essere nato qui o essersi formato qui. Se non risponde a queste regole, non vale. Non so se un giorno accadrà che vengano modificate queste regole, ma per ora non vale”. Le dichiarazioni di Alkorta sono state riprese dai colleghi di ‘Onda Cero‘.

Nel frattempo in casa Milan continuano gli allenamenti a parte per un big della squadra. Per scoprire di chi si tratta, continua a leggere >>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android