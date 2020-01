Calciomercato Juventus – Demiral richiestissimo: offerte da Leicester e Borussia Dortmund

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Merih Demiral, difensore classe 1998 della Juventus, è al centro di moltissime voci di mercato. L’interesse del Milan è stato vivo fino a qualche settimana fa, prima della svolta verso il profilo di Jean-Clair Todibo. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, Leicester e Borussia Dortmund stanno facendo sul serio per il turco. Il club inglese ha presentato un’offerta superiore ai 30 milioni di euro, mentre i gialloneri si sono spinti addirittura sui 40 milioni. Due proposta decisamente importanti per la Juventus che ancora deve decidere il da farsi. Demiral piace molto e nelle ultime settimane si è guadagnato anche il posto da titolare. Per questo motivo ci saranno da fare le opportune valutazioni per un giocatore che, dopo il ritorno di Giorgio Chiellini, potrebbe nuovamente sedersi in panchina. Intanto Todibo non è stato convocato dal Barcellona per il prossimo impegno di campionato: ecco perché, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter/// Instagram/// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android