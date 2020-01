Calciomercato Juventus – Demiral piace in Inghilterra

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Nel corso dei mesi scorsi sono state molteplici le voci di una possibile partenza di Merih Demiral, soprattutto in orbita Milan, che ci ha pensato diverse volte. Il difensore turco sembrava chiuso con l’arrivo di Matthijs De Ligt. Poi, però, con l’infortunio di Giorgio Chiellini e le difficoltà dell’olandese, Demiral si è ritagliato uno spazio importante e ultimanente sta giocando spesso titolare. Ecco perchè fa notizia il fatto che nei giorni scorsi ci sia stato un vero e proprio blitz di mercato da parte del suo agente in Inghilterra, secondo quanto riportato da calciomercato.it. Sono moltissime le squadre interessate: Leicester e Arsenal in prima fila, ma anche Tottenham e Manchester United. La valutazione è di circa 20 milioni, ma ovviamente bisogna capire se davero la Juventus è intenzionata a privarsene. Piace anche al Borussia… Continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android