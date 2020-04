Calciomercato Juventus – Cristiano Ronaldo torna al Real Madrid? Il punto

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Cristiano Ronaldo, da “colpo del secolo” a “ritorno del secolo”. La Juventus non è più nei pensieri del portoghese, pare. E dunque si materializza un ritorno al Real Madrid la prossima stagione. La clamorosa indiscrezione arriva dalla Spagna, precisamente dal portale ‘El Desmarque‘.

La possibilità di un ritorno ai ‘Blancos’ per Cristiano Ronaldo non è da escludere. E si parla di un’esborso del Real Madrid di 60 milioni di euro, il che permetterebbe alla Juventus di non effettuare una minusvalenza in bilancio. Anche se il ‘Mundo Deportivo‘ ha sottolineato come i madrileni siano principalmente intenzionati a puntare su Kylian Mbappé ed Erling Haaland.

Chiaramente i punti interrogativi aumentano i dubbi sul futuro del portoghese in Italia. La Juventus ha già fallito l’anno scorso, il primo con Ronaldo, e questa stagione ha tremendamente faticato e rischiava seriamente, prima dello stop causa coronavirus, un’altra eliminazione anticipata dalla Champions League.

Vedremo cosa succederà in futuro.