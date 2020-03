Calciomercato Juventus – Cristante qualora dovesse partire Rabiot

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Bryan Cristante piace da tempo alla Juventus. Come riportato dai colleghi di calciomercato.com, il centrocampista in forza alla Roma (che nel giugno 2018 lo ha prelevato dall’Atalanta per una cifra complessiva di 30 milioni di euro), è seguito dalla dirigenza bianconera.

Fabio Paratici proverà l’affondo per Cristante, qualora la Juventus decidesse di privarsi del fin qui poco convincente Adrien Rabiot. La formula dell’affare ricalcherebbe quella fatta lo scorso anno con Leonardo Spinazzola e Luca Pellegrini. Questa volta, oltre a Cristante, verrebbe coinvolto Rolando Mandragora in uno scambio di prestiti con valutazioni “gonfiate” che permetterebbe ad entrambe le società di mettere a bilancio una plusvalenza.

Nel frattempo, in casa Milan sono 2 i nomi più gettonati per il dopo Gianluigi Donnarumma. Per scoprire di chi si tratta continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android