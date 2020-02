Calciomercato Inter – Zamorano: “In estate arriverà Vidal”

CALCIOMERCATO INTER – Il cileno Iván Zamorano, classe 1967, oggi è un procuratore sportivo ma, dal 1996 al 2001, ha giocato in Italia, vestendo la maglia dell’Inter, che aveva acquistato l’allora attaccante dal Real Madrid.

Zamorano, 41 gol in 148 gare con i nerazzurri, ha rivelato di recente, ai microfoni di ‘Radio Cooperativa‘, come sia ampiamente probabilmente lo sbarco, in estate, del connazionale Arturo Vidal, centrocampista classe 1987, ad Appiano Gentile.

“Se Alexis Sánchez restasse all’Inter nella prossima stagione avrebbe la possibilità di giocare con un altro cileno – ha detto Zamorano -, che, da quanto ne so io, arriverà a Milano: Arturo Vidal. E su questo ho anche informazioni privilegiate e sicure”.

“Conosciamo tutti l’importanza di Vidal per Antonio Conte – ha concluso Zamorano -, e in estate lo sforzo dell’Inter per accontentarlo sarà senza dubbio più grande”.

Vidal, molto esperto, veste ora la maglia del Barcellona dopo aver giocato, in precedenza, con il Bayern Monaco.

