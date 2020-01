Calciomercato Inter – Vecino non accetta altre squadre di Serie A

CALCIOMERCATO INTER – Anche mercato in uscita in casa Inter. Nelle ultime ore era circolata infatti, la voce di un possibile affare con il Napoli che avrebbe dovuto portare Allan alla corte di Antonio Conte, mentre all’ombra del Vesuvio sarebbe finito l’uruguaiano Matias Vecino. Alla base della trattativa, ci sarebbe la volontà dei due club di cedere i due sudamericani, ma la differenza di valutazione tra i due centrocampisti è enorme.

Se da un lato i nerazzurri potrebbero provare comunque a prendere il mediano brasiliano con un’altra formula, l’ex Fiorentina di sicuro non raggiungerà Gennaro Gattuso in Campania. Lo scambio quindi non si farà. Stando a quanto riportato da “Sky Sport” infatti, Vecino avrebbe posto il veto al suo trasferimento al Napoli, ma non è tutto: il nazionale uruguaiano avrebbe fatto sapere che non accetterà nessuna squadra di Serie A.