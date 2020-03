Calciomercato Inter – PSG, Icardi ignorato da Mbappé-Neymar: la vendetta

CALCIOMERCATO INTER – Il rapporto tra Mauro Icardi e i due giocatori più rappresentativi del PSG, Neymar e Mbappé, sembra essersi rotto. Stando a quanto riporta L’Equipe, l’ex Inter viene “ignorato” in campo. E l’argentino si sarebbe addirittura vendicato.

Il noto quotidiano francese riferisce che nella partita contro il Saint-Etienne, Icardi avrebbe ricevuto zero palloni da Neymar e Mbappé, che invece fra loro si sono scambiati più di 30 passaggi. Nonostante tutti e tre i giocatori giochino nel tridente offensivo, è curioso il dato statistico.

Ma Icardi, a suo modo, si sarebbe vendicato. Come? Diminuendo l’apporto alla squadra in fase difensiva. Una rivelazione che, se confermata, e se soprattutto dovesse continuare, potrebbe essere la parola fine del rapporto tra Icardi e il PSG. Situazione che non farebbe piacere all’Inter, che spera ancora nel riscatto del club parigino a fine giugno.

