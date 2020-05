Calciomercato Inter – Mertens è vicino: ecco le richieste del belga

CALCIOMERCATO INTER – Come riporta la Gazzetta dello Sport, l’Inter è sempre più vicina a Dries Mertens.

L’attaccante belga è da anni uno dei simboli del Napoli, ma ora, con il contratto in scadenza alla fine di questa stagione, potrebbe essere arrivato il momento per cambiare aria. Mertens non riesce a raggiungere un accordo con il Presidente Aurelio De Laurentiis, ed è per questo che sta prendendo contatti anche con altre società. L’Inter in questo momento, è in pole sul giocatore. Le richieste di Mertens, sono le seguenti: 5 milioni di euro all’anno (la stessa cifra che percepisce al Napoli), e contratto biennale. Giuseppe Marotta è al lavoro per l’ok definitivo. I tifosi nerazzurri già sognano Mertens in coppia con Romelu Lukaku.

Per quel che riguarda il Milan, è stato stanziato il limite massimo che Ralf Rangnick avrà a disposizione per il mercato estivo. Per saperne di più al riguardo, clicca qui >>

