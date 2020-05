Milan, ecco quanto sarà il budget a disposizione di Rangnick

MILAN NEWS – Secondo quanto riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, il budget inizialmente stanziato dalla proprietà Elliott per la prossima stagione è cambiato. Da quello che è filtrato nelle scorse settimane, il fondo americano aveva intenzione di stanziare 100 milioni per la costruzione della rosa del prossimo anno, ma la pandemia ha complicato i piani.

Il budget, dunque, scenderà a 75 milioni, più la metà dei proventi derivanti dalle cessioni che ci saranno e saranno inevitabili. Ralf Rangnick avrà a disposizione comunque un discreto budget per dare vita al progetto triennale che lo coinvolgerà in maniera molto attiva nel Milan del futuro. Ecco, intanto, quale importante dirigente vorrebbe portare con sé in rossonero>>>

