Calciomercato Inter – Giroud, il Chelsea esercita l’opzione di rinnovo

CALCIOMERCATO INTER – Vi avevamo parlato in questi giorni, anche stamattina, dell’Inter vicina ad Olivier Giroud, classe 1986, centravanti francese ex Montpellier ed Arsenal, che avrebbe dovuto lasciare il Chelsea, suo attuale club, in estate, alla scadenza naturale del suo contratto. Sembrava fatta tra i nerazzurri e l’attaccante Campione del Mondo con la Francia di Didier Deschamps ai Mondiali 2018 in Russia.

Invece, secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, il Chelsea ha esercitato l’opzione per il rinnovo automatico del contratto di Giroud per un’ulteriore stagione. La nuova scadenza dell’accordo tra Giroud ed i ‘Blues‘, quindi, è fissata al 30 giugno 2021. Sfuma, pertanto, la possibilità dell’acquisto a costo zero per i nerazzurri di Antonio Conte. QUI LE ULTIME SUL FUTURO DI ZLATAN IBRAHIMOVIC >>>