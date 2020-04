Calciomercato Inter – Fatta per Giroud, ma Conte ne vuole altri tre | News

CALCIOMERCATO INTER – Ormai non ci sono più dubbi. Secondo quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, il centravanti Olivier Giroud, dalla stagione 2020-2021, vestirà la maglia dell’Inter.

Giroud, classe 1986, ex Montpellier ed Arsenal, lascerà infatti il Chelsea a parametro zero al termine di questa stagione, quando scadrà il suo contratto con i ‘Blues‘ di Frank Lampard e firmerà un contratto con il club di Via della Liberazione.

Per Giroud si prospetta un accordo biennale con l’Inter, fino al 30 giugno 2022. Il francese, Campione del Mondo ai Mondiali 2018 in Russia con la Nazionale di Didier Deschamps, sostituirà il cileno Alexis Sánchez, che tornerà al Manchester United per fine prestito.

Antonio Conte, tecnico nerazzurro, però non vuole fermarsi a Giroud e, in vista della prossima sessione estiva di calciomercato, chiede alla sua società altri tre rinforzi: uno tra Arturo Vidal (Barcellona) e Corentin Tolisso (Bayern Monaco) a centrocampo, Emerson Palmieri (Chelsea) per la fascia e Federico Chiesa (Fiorentina) per l’attacco.

Inoltre, andrà sempre monitorata la situazione di Jan Vertonghen (Tottenham), centrale difensivo belga che si svincolerà dagli 'Spurs' dell'amico José Mourinho.