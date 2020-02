Calciomercato Inter – Dall’Inghilterra: il Chelsea segue Icardi

CALCIOMERCATO INTER – Secondo quanto riportato dalla stampa britannica, in particolare dal The Sun, il Chelsea sarebbe sulle tracce di Mauro Icardi per la prossima stagione.

Il calciatore argentino, in difficoltà con il PSG dopo aver rotto con l’Inter, non è seguito dal solo club di Londra. Infatti, anche la Juventus già da tempo segue Icardi con insistenza. Ricordiamo che l’attaccante è in prestito al PSG dall’Inter. I parigini a fine giugno avranno la possibilità di riscattare Icardi per 70 milioni di euro. Qualora non lo facessero, si aprirebbero scenari di mercato molto interessanti.

Per quanto riguarda le possibili riconferme di Zlatan Ibrahimovic e Gigio Donnarumma, le ultime ci dicono che

