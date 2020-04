Braida: “Lautaro Martínez, futuro dell’Inter. Messi? Utopia”

CALCIOMERCATO INTER – Ariedo Braida, ex direttore sportivo di Milan e Barcellona, ha parlato ai microfoni di ‘gazzetta.it‘. Queste le dichiarazioni di Braida:

Su Lionel Messi: “Parliamo del calciatore più forte del pianeta: Messi è al primissimo posto, il resto viene dopo. Non c’entra nulla con gli altri. Non lo cambio nemmeno con Cristiano Ronaldo”.

Su Lautaro Martínez, obiettivo di mercato del Barcellona: “Se l’Inter vuole vincere, non deve assolutamente privarsi di lui … Neanche se arrivasse l’offerta di 111 milioni di euro della clausola rescissoria? Certamente. Lautaro è un attaccante completo, molto forte. Assolutamente da tenere. Punto. È giovanissimo e rappresenta il futuro: se l’Inter vuole puntare al massimo, e quindi ad alzare qualche trofeo, deve ripartire da lui”.

Ancora su Messi, sogno di mercato dei nerazzurri: “Faccio parecchia fatica a immaginarlo lontano da Barcellona: lì è il re indiscusso, arrivò da ragazzino e chiunque gli vuole bene. A parer mio, certi discorsi sono pura utopia”.

Sulle speranze dell’Inter di prenderlo: “Nella vita, come nel calcio, ‘mai dire mai’. Tuttavia, anche sforzandomi, in merito a un suo possibile addio non riesco a trovare neanche un motivo: Messi è una persona meravigliosa e a livello economico guadagna cifre importantissime. Lui e il Barça sono perfetti insieme”.

Sull'addio alla sfida in Serie A con CR7: "Sarebbe bello, bellissimo vederli uno contro l'altro. E lo dico da amante del calcio italiano, ma sul serio: Messi e il Barcellona sono una cosa sola. E l'Inter farebbe bene a trattenere uno come Lautaro".