Calciomercato Inter – Barcellona-Lautaro Martinez: all-in dei catalani

CALCIOMERCATO INTER – Il calcio giocato è ormai fermo da diverso tempo ma i grossi club stanno continuando a lavorare sul fronte calciomercato. In questo senso il Barcellona continua il suo pressing con l’Inter per avere Lautaro Martinez.

I dirigenti blaugrana, pur di non pagare l’intera clausola di 111 milioni, sono disposti a mettere sul piatto ben 5 giocatori per arrivare all’attaccante argentino classe ’97: Arturo Vidal, Arthur Melo, Jean-Clair Todibo, Carles Aleña e Nelson Semedo. Si preannuncia dunque un’estate di fuoco per Giuseppe Marotta e Piero Ausilio visto che il Barcellona, da quanto filtra, pare sia disposto a fare follie per vedere giocare Lautaro Martinez al fianco di Lionel Messi nella prossima stagione. A riportare la notizia è il Corriere dello Sport.

