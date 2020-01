Calciomercato Inter – Ausilio a Londra per trattare Eriksen

CALCIOMERCATO INTER – Christian Eriksen è sempre di più in orbita Inter. Piero Ausilio, direttore sportivo nerazzurro, è in missione a Londra, dove incontrerà i dirigenti del Tottenham per sbloccare la trattativa che porta al centrocampista danese.

L’idea dell’Inter è quella di portare il danese subito a Milano, per metterlo a disposizione di Antonio Conte. Dal giocatore, stando a quanto riporta “Calciomercato.com”, sarebbe arrivato l’ok per il trasferimento. La scelta del Barcellona di non cedere Arturo Vidal, ha costretto l’Inter a virare su altri obiettivi, accelerando l’affare Eriksen, diventato la priorità nerazzurra.

Giuseppe Marotta, come detto, ha già l’accordo col giocatore, sulla base di un contratto di quattro anni e mezzo da 7,5 milioni di euro più bonus a stagione, resta da trovare quello con gli ‘Spurs‘, ormai sicuri di perderlo. Vogliono almeno 20 milioni di euro per non perdere il calciatore a zero, l’Inter per ora ha offerto 10 milioni. Il viaggio di Ausilio servirà per arrivare a un punto d’incontro, presto ci saranno quindi altre novità.

Il Milan intanto è alla ricerca di un esterno offensivo, le ultime novità di mercato portano a un nuovo nome, una suggestione.

