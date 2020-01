Calciomercato Inter – Accordo trovato con Giroud, gelo con il Chelsea

CALCIOMERCATO INTER – Manovre d’attacco per Giuseppe Marotta e per l’Inter. I nerazzurri, avrebbero incontrato a Milano gli agenti di Olivier Giroud, trovando l’accordo per il contratto dell’attaccante francese ai margini del Chelsea. Stando a quanto riporta “Goal.com” si parla di un contratto di due anni e mezzo.

Il Chelsea, per lasciare libero l’ariete, chiede dagli 8 ai 10 milioni di euro, troppi per un giocatore in scadenza e su cui l’Inter deve fare un certo tipo di affidamento. A vantaggio dei nerazzurri, c’è il fatto che il giocatore ha scelto di andare via, nonostante le tante squadre di Premier League in fila, dove guadagnerebbe dai 3,5 ai 4 milioni di euro netti all’anno.

I nerazzurri vogliono Giroud per questo mese e non per giugno. Il Francese ha un contratto in scadenza tra sei mesi ma il Chelsea chiede e pretende di fare comunque cassa. Questo è il maggiore ostacolo per il via libera della trattativa, uno sgambetto a un vecchio amico, proprio quell’Antonio Conte con cui Roman Abramovic non sembra avere un bel rapporto.

Intanto anche in casa Milan si lavora sull’attacco, fronte cessioni però: Krzysztof Piatek sembra destinato a lasciare il Milan destinazione Premier League. Per le ultime, continua a leggere >>>

