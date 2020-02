Calciomercato – Il Nottingham Forest ingaggia il nipote di Galliani

CALCIOMERCATO – Notizia curiosa di mercato, che forse in pochi sanno. Il Nottingham Forest, attraverso il proprio sito ufficiale, ha comunicato l’ingaggio di Adrian Galliani. La curiosità? Il calciatore, come facilmente intuibile dal cognome, è il nipote di Adriano Galliani, ex amministratore delegato del Milan.

Il dirigente del Monza sarà contento di questa notizia, con il nipote che potrà continua a mettersi alla prova in Inghilterra, visto che in precedenza era stato ingaggiato dal Watford. Galliani ha vestito anche la maglia del Milan (Under 19). Intanto si pensa al successore di Stefano Pioli sulla panchina del Milan, continua a leggere >>>

