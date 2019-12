Calciomercato – Håland avrebbe scelto il Manchester United

CALCIOMERCATO DALL’ESTERO – Secondo quanto riferito dal ‘Sun‘, il centravanti norvegese Erling Braut Håland, classe 2000, già autore di 28 gol e 7 assist in 22 gare totali in questa stagione con gli austriaci del RB Salisburgo, avrebbe scelto di andare al Manchester United, allenato da Ole Gunnar Solskjaer, suo connazionale.

Il Manchester United, secondo il tabloid britannico, avrebbe trovato l’accordo con l’attuale club di Håland sulla base di una cessione per 76 milioni di sterline, pari a quasi 90 milioni di euro, con il poderoso attaccante protagonista in Champions League che approderebbe in Inghilterra soltanto nel prossimo luglio, concludendo, quindi, la stagione a Salisburgo.

Håland, quindi, avrebbe potato per l’approdo ai ‘Red Devils‘ dopo aver parlato con numerosi club della Bundesliga tedesca, RB Lipsia e Borussia Dortmund in testa. Su di lui ci sarebbe (c’era?) anche la Juventus di Maurizio Sarri che, nelle ultime ore, ha bloccato la cessione di un calciatore gradito al Milan: per le ultime, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android