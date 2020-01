Calciomercato Genoa – Quasi fatta per il ritorno di Destro

CALCIOMERCATO GENOA – Secondo quanto riferito da ‘gianlucadimarzio.com‘, durante la giornata di oggi Bologna e Genoa proveranno a chiudere la trattativa per il ritorno di Mattia Destro, classe 1991, attaccante italiano passato nel 2015 anche dal Milan (15 gare e 3 gol) sotto la Lanterna.

Si tratterebbe del quarto ritorno messo in atto, in questi giorni, dal Genoa, dopo quelli di Davide Nicola, ex difensore rossoblu, che ha preso il posto di Thiago Motta in panchina; di Mattia Perin, portiere, giunto in prestito secco dalla Juventus e di Valon Behrami, che era svincolato dopo l’esperienza in Svizzera con il Sion.

Destro, appena 278′ in stagione con il Bologna, e zero gol all’attivo, potrebbe arrivare già domani a Genova per le visite mediche. Il suo eventuale arrivo non escluderebbe, comunque, quello del centravanti ceco Michal Krmenčík dal Viktoria Plzen. Destro, lo ricordiamo, aveva militato nel ‘Grifone‘ nella stagione 2010-11, ad appena 19 anni, collezionando 16 presenze e 2 reti in campionato.

Il Milan, al contempo, celebra il ritorno di Zlatan Ibrahimovic con un bel video con alcune delle sue più belle giocate di classe e potenza:

