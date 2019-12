PM – Cutrone-Fiorentina: operazione possibile. Le ultime

CALCIOMERCATO FIORENTINA – Nelle ultime ore si parla insistentemente del futuro di Patrick Cutrone. L’ex attaccante del Milan, che sta facendo fatica a trovare spazio nel Wolverhampton, potrebbe tornare nuovamente in Italia, più precisamente alla Fiorentina del neo tecnico Iachini.

Stando però a quanto appreso dalla redazione di Pianetamilan.it, non siamo ancora vicini alla chiusura della trattativa: non ci sono ancora stati, infatti, contatti ufficiali tra il club inglese e quello viola, e dunque se ne parlerà probabilmente nei prossimi giorni. L'offerta della Fiorentina a Cutrone c'è, con l'attaccante che gradirebbe il ritorno in Serie A, ma prima bisognerà trovare l'accordo con il Wolverhampton, che solo la scorsa estate ha preso Patrick dal Milan per 18 milioni (più 5 di bonus).

