Calciomercato Fiorentina – Duncan e Meité obiettivi per il centrocampo

CALCIOMERCATO FIORENTINA – Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio, la Fiorentina starebbe cercando con insistenza dei profili da inserire a centrocampo. Gli obiettivi primari, al momento, sono due: Alfred Duncan del Sassuolo e Soualiho Meité del Torino. Il primo è stato già allenato da Beppe Iachini al Sassuolo, mentre il secondo è diventato un obiettivo concreto nelle ultime ore. Sono già stati avviati i contatti per portarlo a Firenze. Work in progress a centrocampo dunque, la Fiorentina ha intenzione di cambiare la sua classifica. Intanto Milan e Barcellona avrebbero trovato l’accordo per Jean Claire Todibo, continua a leggere >>>

