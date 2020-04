Calciomercato – Bayern Monaco, Müller ha rinnovato fino al 2023

CALCIOMERCATO DALL’ESTERO – Thomas Müller, classe 1989, attaccante tedesco del Bayern Monaco seguito, nel recente passato, anche da Milan e Inter, ha prolungato il proprio contratto con il club di Säbener Straße fino al 30 giugno 2023. L’annuncio è stato dato sui canali ufficiali della società bavarese.

“Abbiamo rinnovato il contratto con sensazioni del tutto positive – ha detto Müller al sito web ufficiale del Bayern Monaco -. Sono sicuro che, non appena il pallone ricomincerà a rotolare, continueremo ad avere molto successo. Questo mi stimola. Per me era una la priorità numero uno estendere il mio accordo con il Bayern e il club la vedeva allo stesso modo. Sono già al Bayern per ben due terzi della mia vita, quindi non si può dire che io accompagni il club o che lui mi accompagni: combattiamo l’uno per l’altro. Per me questa società non è solo un datore di lavoro. È la mia passione. Sono felice di essere qui per altri due anni e darò il massimo in campo e fuori”.

Soddisfazione per il rinnovo di contratto di Müller hanno espresso anche il CEO del club tedesco, Karl-Heinz Rummenigge, il Presidente Oliver Kahn ed il direttore sportivo Hasan Salihamidzic.