Calciomercato Atalanta – La pista Trincao si raffredda: servono 30 milioni

CALCIOMERCATO ATALANTA – Lavori in corso anche in casa Atalanta. La ‘Dea‘, dopo essersi confermata la favola di questa Serie A, vuole concretizzare le cessioni di Musa Barrow e Roger Ibanez, entrambi in direzione Bologna. Le trattative, stando a quanto riporta “Tuttomercatoweb.com”, sono già concluse e potrebbero essere ufficializzate già prima della metà settimana in corso.

Altri soldi che entreranno nelle casse di Zingonia dopo l’acquisto di Mattia Caldara. Ora, i nerazzurri valutano come spenderli, ben sapendo che potrebbe arrivare un colpo di alto profilo. Piace Dani Olmo, che però vorrebbe vestire la maglia del Barcellona, per lui le speranze sembrano ridotte al minimo.

In realtà, Percassi e il suo staff hanno puntato i radar sul giovane portoghese classe 1999 Trincao. Il gioiellino del Braga ha una clausola rescissoria di circa 30 milioni di euro, ed è proprio questo il problema principale, perché il Braga non vorrebbe sedersi al tavolo a trattare. Se arriva la moneta, bene, altrimenti Trincao rimane. Situazione strana perché ad agosto si sarebbe liberato per 1 milione più 11 di obbligo di riscatto: ora l’Atalanta ci sta provando con queste basi ma non trova la sponda favorevole.

Oltre ai bergamaschi infine, dalla Francia ci sono vari interessamenti per il giocatore. Il Bordeaux avrebbe avanzato un’offerta da 12 milioni, alla finestra anche il Saint-Etienne. La sensazione è che se si dovesse alzare la proposta, allora anche Trincao potrebbe forzare la mano e chiedere la cessione. Se cosi non fosse, il discorso è del tutto rimandato a giugno. Intanto il Milan sarà impegnato mercoledì in Coppa Italia contro la Spal: per scoprire chi sarà il fischietto, continua a leggere >>>

