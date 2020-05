Calciomercato – Anche il Milan si iscrive alla corsa per Kaio Jorge

MERCATO MILAN – Come riportato dal giornalista Nicolò Schira su Twitter, anche il Milan si sarebbe iscritto alla corsa per il brasiliano Kaio Jorge, giovane attaccante del Santos. L’attaccante verdeoro piace a mezza Europa, ma i rossoneri offrono al classe 2002 la possibilità di essere subito titolare in un campionato importante come quello italiano. Contatti telefonici avviati con l’agente Giuliano Bertolucci.

Confermate, dunque, le notizie riportate questa mattina in esclusiva dalla nostra redazione, che vedono il club rossonero protagonista di un sondaggio per il centravanti del Santos.

In uscita invece Ibrahimovic: non resterà al Milan il prossimo anno>>>

