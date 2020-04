PM – Calciomercato: accordo tra Sancho e il Manchester United

di Louis Girardi

CALCIOMERCATO DALL’ESTERO – Una trattativa che viaggia spedita verso la conclusione. Nelle ultime ore il Manchester United ha raggiunto un accordo con l’agente di Jadon Sancho, esterno offensivo in forza al Borussia Dortmund.

Ora ai 'Red Devils' non resta che accontentare le richieste del club tedesco, che chiede per il suo gioiello più di 100 milioni di euro. Sancho, classe 2000, cresciuto nelle giovanili del Manchester City, ha disputato finora 85 gare finora con i gialloneri di Dortmund e segnato 31 gol dal 2017 ad oggi.