Allenatore Milan – Sceglieranno Almstadt e Moncada: Rangnick in pole

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da Peppe Di Stefano nel suo servizio sul Milan per ‘Sky Sport 24‘, il nuovo tecnico rossonero per la stagione 2020-2021 sarà scelto direttamente dai dirigenti Hendrik Almstadt e Geoffrey Moncada.

Poche le chances di conferma per Stefano Pioli, che potrebbe dunque pagare anche questo stop forzato del calcio giocato a causa della pandemia da coronavirus.

In pole position per la panchina rossonera ci sarebbe ancora il tedesco Ralf Rangnick, nonostante il rallentamento fisiologico dei negoziati per via del CoVid_19: dialoghi che, però, riprenderanno nei prossimi giorni.

Si fanno anche i nomi di Marcelino García Toral, ex Valencia, e di Unai Emery, ex Siviglia, PSG ed Arsenal come alternative. Quest’ultimo, in particolare, è un vecchio pallino del Diavolo. CLICCA QUI PER SAPERNE DI PIÙ >>>