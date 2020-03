Allenatore Milan – Emery: “Seguo tantissimo la Serie A: sono aperto a tutto”

CALCIOMERCATO MILAN – Unai Emery, tecnico basco che, nel recente passato, ha allenato Siviglia (dove ha vinto 3 Europa League consecutive, dal 2014 al 2016), poi PSG ed Arsenal, è stato intervistato da ‘TuttoJuve.com‘ e ha sottolineato come, in passato, abbia avuto l’opportunità di approdare nel nostro calcio.

“Futuro in Serie A? Ho avuto contatti con diverse società italiane. Ma per una cosa o per un’altra, non è stato possibile allenare in Italia. Ora sono aperto a tutto, tra l’altro seguo tantissimo la Serie A. Per rispetto e correttezza, non farò i nomi dei club che mi hanno cercato negli anni scorsi”, ha detto Emery, il quale, dunque, non ha escluso la possibilità di venire a lavorare nel nostro Paese.

Un’idea, quella di Emery, che per il Milan potrebbe anche riproporsi la prossima estate. Il Diavolo lo voleva già nel 2016, prima di virare su Vincenzo Montella, mentre era stato proprio l’attuale amministratore delegato del Milan, Ivan Gazidis, a volerlo a Londra, sponda ‘Gunners‘ per il post Arsène Wenger. E Ralf Rangnick che fine farà? Ecco cosa pensano in Germania …

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android