PM – Sickenberger: “Rangnick al Milan? Lui guarda squadre più importanti”

CALCIOMERCATO MILAN – Ulrika Sickenberger, giornalista sportivo della ‘BILD’, ha rilasciato un’intervista esclusiva ai microfoni di PianetaMilan.it. Rangnick al Milan? Il suo pensiero: “Se Rangnick dovesse firmare con il Milan, guarderà soprattutto in casa RB Lipsia. Uno dei possibili giocatori per il Milan potrebbe essere Emil Forsberg. L’unico top player a Francoforte, al momento, è l’esterno sinistro offensivo, Filip Kostic. Ma non penso che andrà al Milan, perché lui guarda a qualche squadra più importante“. Per vedere la sua intervista integrale, continua a leggere >>>

