VIDEO – Verona-Milan 0-1, gol e highlights del match | News

Verona-Milan 0-1: il film della partita di Serie A Femminile

ULTIME NOTIZIE VIDEO MILAN NEWS – Con un gol di Natasha Dowie nel primo tempo, il Milan Femminile di Maurizio Ganz ha vinto in casa dell’Hellas Verona. Si tratta della 10^ vittoria in 11 gare del campionato di Serie A Femminile per le Rossonere. In alto, il video con gol e highlights del match diffuso dal club rossonero sui propri canali social ufficiali. In basso, il tabellino completo della partita.

HELLAS VERONA – MILAN 0-1

HELLAS VERONA (3-5-2): Durante; Meneghini, Ambrosi, Jelencic (27’ st Oliva); Ledri, Santi, Sardu, Solow, Motta; Bragonzi (27’ st Susanna), Nichele. A disposizione: Gritti, Colombo, Mella, Willis, De Pellegrini, Zoppi, Gidoni. Allenatore: Pachera.

MILAN (3-5-2): Korenčiová; Vitale, Fusetti, Agard; Bergamaschi (40’ st Salvatori Rinaldi), Simic (17’ st Čonč), Jane, Boquete (40’ st Rizza), Tucceri Cimini (33’ st Mauri); Dowie (17’ st Grimshaw), Giacinti. A disposizione: Piazza; Rask, Spinelli, Tamborini. Allenatore: Ganz.

Arbitro: Maranesi di Ciampino.

Gol: 22’ Dowie

Ammoniti: 10’ st Santi (V), 14’ st Giacinti (M), 43’ st Oliva (V).