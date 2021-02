VIDEO, Oddo: “Con i presidenti devi saperci parlare, altrimenti..”

Massimo Oddo, ex giocatore rossonero, è intervenuto in diretta Twitch con Luigi Maragliano, ex travel manager rossonero, sulla pagina Tactickers. Oddo si è soffermato sul rapporto tra i tecnici e i rispettivi presidenti.

Ecco le parole di Oddo: “Premetto il fatto che i presidenti di oggi non sono come quelli di una volta. I presidenti di oggi sono presidenti, direttore sportivi, preparatori atletici, tecnici, insomma fanno tutto. In linea di massima mettono il becco in tutto, ma dall’altra parte sai che è il presidente e dunque non puoi neanche dirgli neanche più di tanto. Quindi devi saperci parlare e conviverci. Devi avere la tua personalità che non consenta di superare i limiti”

E ancora: “Ogni presidente ha il suo carattere e la sua personalità, e quindi devi saperti relazionare nella maniera migliore possibile. Io ho avuto diversi presidenti: alcuni ti facevano fare, altri di meno, mentre alcuni si intromettevano troppo. A seconda delle circostanze devi cercare di mediare”.