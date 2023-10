Video – Borussia Dortmund-Milan, Furlani presente al pranzo UEFA | PM

È in corso il pranzo Uefa a Dortmund: presente l'Ad del Milan Giorgio Furlani. Per il Borussia Dortmund c'è la delegazione

È in corso il pranzo Uefa a Dortmund: presente l'Ad del Milan Giorgio Furlani, insieme al direttore commerciale Oettle, Roberto Masi e Stefano Cocirio. Per il Dortmund c'è la delegazione con il CEO tedesco Watzke. Ecco il video del nostro inviato in Germania Stefano Bressi. Le dirigenze di Milan e Borussia Dortmund pranzeranno nel calissico pranzo UEFA al ristorante Overkamp