VIDEO MILAN – Theo Hernández e Samu Castillejo, assenti per squalifica in Juventus-Milan di Coppa Italia, torneranno titolari lunedì sera al ‘Via del Mare‘ per Lecce-Milan. Chi lascerà loro il posto in squadra? Rischiano il posto due tra Andrea Conti e Davide Calabria in difesa e Lucas Paquetá e Giacomo Bonaventura tra a centrocampo. Il punto del giornalista Marco Pasotto per ‘La Gazzetta dello Sport‘ in questo video.

