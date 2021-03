Milan, Saelemaekers ha la ricetta per uscire dalla crisi

Alexis Saelemaekers, in vista di Verona-Milan di oggi pomeriggio al ‘Bentegodi‘, ha parlato così in questi giorni ai microfoni di ‘Sky Sport‘. Ecco cosa deve fare il Diavolo per risollevarsi in classifica secondo l’esterno offensivo belga. Un’estratto della sua intervista nel video ripreso dalla redazione di ‘GazzettaTV‘.